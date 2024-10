Tuttivip.it - “Con lei non doveva permettersi”. Grande Fratello, polemica su Enzo Paolo: proprio in faccia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dinamiche all’interno della casa delstanno diventando sempre più intense, e la convivenza forzata inizia a far emergere tensioni evidenti. Nella settima puntata andata in onda lunedì scorso su Canale 5,Turchi è stato al centro dell’attenzione, manifestando un forte momento di sconforto. La nostalgia per la figlia Maria lo aveva quasi convinto a lasciare il reality, ma l’ingresso temporaneo della moglie Carmen Russo lo aveva fatto ricredere. Tuttavia, il coreografo ha rivelato anche un aspetto sorprendente: una crisi con Carmen che lo sta turbando profondamente. Questo disagio lo ha portato nelle ultime ore a uno scatto d’ira nei confronti di una sua coinquilina. “Non si lava, neanche i denti”.