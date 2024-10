Capannori: muore ciclista nello scontro con un’auto a Marlia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente mortale stamattina, 14 ottobre 2024, in viale Europa a Marlia, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. A perdere la vita poco prima delle 10, un ciclista di 76 anni che si è scontrato con un'auto L'articolo Capannori: muore ciclista nello scontro con un’auto a Marlia proviene da Firenze Post. .com - Capannori: muore ciclista nello scontro con un’auto a Marlia Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente mortale stamattina, 14 ottobre 2024, in viale Europa a, nel comune di, in provincia di Lucca. A perdere la vita poco prima delle 10, undi 76 anni che si è scontrato con un'auto L'articoloconproviene da Firenze Post.

