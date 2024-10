Calcio a 5. Impresa Sangiovannese. Vittoria all’esordio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bella Impresa della Futsal Sangiovannese Calcio A5, girone ‘C’, che all’esordio in campionato ha battuto la squadra emiliana dell’Olimpia Regium Reggio Emilia, definita la grande favorita del campionato per la promozione in serie A2. Gli azzurri di coach Francesco Ferrini hanno superato gli ospiti col punteggio di 5-4, al termine di un match rovente. "Abbiamo giocato una grande partita, molto bene, con grande volontà di Vittoria-commenta il presidente Simone Serafini-I ragazzi si sono superat ma anche con intelligenza e buona tecnica. In un certo senso, ci hanno sorpreso. Il Reggio Emilia è uno squadrone, la ‘big’ del torneo. Certo non c’è da illudersi, ma restare con i piedi per terra. Siamo solo all’inizio. Questa Vittoria ci dà morale e fiducia. Siamo una squadra giovane, che ha tanta voglia di emergere. I giocatori ce lo hanno dimostrato. Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Impresa Sangiovannese. Vittoria all’esordio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Belladella FutsalA5, girone ‘C’, chein campionato ha battuto la squadra emiliana dell’Olimpia Regium Reggio Emilia, definita la grande favorita del campionato per la promozione in serie A2. Gli azzurri di coach Francesco Ferrini hanno superato gli ospiti col punteggio di 5-4, al termine di un match rovente. "Abbiamo giocato una grande partita, molto bene, con grande volontà di-commenta il presidente Simone Serafini-I ragazzi si sono superat ma anche con intelligenza e buona tecnica. In un certo senso, ci hanno sorpreso. Il Reggio Emilia è uno squadrone, la ‘big’ del torneo. Certo non c’è da illudersi, ma restare con i piedi per terra. Siamo solo all’inizio. Questaci dà morale e fiducia. Siamo una squadra giovane, che ha tanta voglia di emergere. I giocatori ce lo hanno dimostrato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Davide Nicola post Juve Cagliari : «Abbiamo compiuto una grande impresa. Sul CALCIO DI RIGORE…» - Ecco le parole dell’allenatore Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Davide Nicola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita di Serie A Juve Cagliari. L’importante è quello […]. PAROLE – «Ho detto a tutti i giocatori che non era facile, sono stati davvero tutti bravi. Le DICHIARAZIONI del tecnico Davide Nicola dopo la partita di Serie A JUVE CAGLIARI. (Calcionews24.com)

LIVE PSG-Juventus 1-2 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : l’impresa della Juventus è realtà! Champions League centrata! - Le francesi, infatti, si sono sbloccate nella prima di campionato (giocata sabato 21 settembre) vincendo per 1-3 in casa del Montpellier e hanno ritrovato la punta di diamante dell’attacco: Marie-Antoinette Katoto, un gol e un assist nella gara contro le occitane. A breve di nuovo in campo. Non sarà una passeggiata, tuttavia, per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, confermare in terra ... (Oasport.it)

LIVE Juventus-PSG - Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA : le bianconere cercano l’impresa contro le transalpine - Nonostante infatti non abbiano ancora disputato un match di campionato (la Première Ligue comincia venerdì 20 con le transalpine che saranno impegnate sabato 21 con il Montpellier) la squadra allenata da Fabrice Abriel ha vinto la Perth International Cup contro il Manchester City (1-0) e si è imposta con un solido 4-1 sul Reims. (Oasport.it)