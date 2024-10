Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, la reazione di Sonia Bruganelli dopo le stoccate di Selvaggia Lucarelli, Marco Salvati e Gabriele Parpiglia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra i protagonisti indiscussi di queste prime puntate della nuova edizione dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno, c’è sicuramente, al centro di diversi scontri non solo con, giudice del programma, ma anche con l’autore televisivo. Proprio quest’ultimo aveva lanciato alcune accuse piuttosto pesanti alla produttrice, affermando che fosse stata lei ad estrometterlo da Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis: “Hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio”, ha commentato in modo lapidario sui social (clicca QUI per leggere).