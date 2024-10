Ilnapolista.it - Baggio: «Mazzone disse “Via quel cane”, poi scoprì che era mio e cambiò idea, “fatelo giocare e dategli un biscottino”»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha partecipato ieri sera ad una lunga intervista con Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’. Collegato da casa ha partecipato anche Robertoche con Guardiola ha condiviso lo spogliatoio del mitico Brescia allenato da Carlo. Nel corso dell’intervista si sono intrecciati ricordi, aneddoti e desideri futuri, comelo espresso dallo stesso Guardiola nei confronti diqualora dovesse scegliere di allenare un giorno in Serie A. «Non è vero che è il mio ultimo anno al Manchester City, devo riflettere. Verrei in Italia solo sefacesse il mio assistente. Quando parlo di lui mi emoziono. L’ho conosciuto alla fine della sua carriera». “È una persona solare, una persona incredibile. Ha conquistato l’ammirazione non solo per il fatto che fosse un bravo calciatore. Non penso che in Italia ci sia un posto che non lo ami.