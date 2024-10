Autostrade, lavori di pavimentazione: programmati due giorni di interventi sulla Padova - Brescia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci potrebbe essere qualche disagio per chi viaggia il prossimo weekend lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova. Sono prevsti infatti lavori di asfaltatura e attività di rifacimento pavimentazione. Un intervento che copre il tratto che va dal Km 357+800 al Km 359+700 e per questo in carreggiata est Padovaoggi.it - Autostrade, lavori di pavimentazione: programmati due giorni di interventi sulla Padova - Brescia Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci potrebbe essere qualche disagio per chi viaggia il prossimo weekend lungo l’autostrada A4. Sono prevsti infattidi asfaltatura e attività di rifacimento. Un intervento che copre il tratto che va dal Km 357+800 al Km 359+700 e per questo in carreggiata est

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove chiusure sull’A28 per lavori di pavimentazione - Proseguono gli interventi di Autostrade Alto Adriatico lungo l'autostrada A28. L'ente ha infatti annunciato che il tratto sarà interessato nei prossimi giorni da due lavori ben distinti che porteranno ad alcune modifiche alla viabilità durante la settimana. Il primo toccherà la rampa in... (Pordenonetoday.it)

Lavori di fresatura e ripavimentazione - cambia la viabilità nelle vie Marinelli - Serra e Madonna dello Schioppo - A partire da lunedì 7 ottobre nelle vie Guido Marinelli, via Renato Serra e via Madonna dello Schioppo saranno eseguiti alcuni lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura inseriti nel progetto “Manutenzione Ordinaria Strade anno 2024”. Ci saranno una serie di modifiche alla... (Cesenatoday.it)

Marciapiedi senza pavimentazione : al via i lavori in città - Hanno preso il via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Spalato a Udine, dove saranno completati i tratti mancanti e quelli in cui la superficie è senza pavimentazione e in ghiaia. "Sarà anche sostituita la pavimentazione sconnessa, saranno posati i moduli tattilo-plantari per... (Udinetoday.it)