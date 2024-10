Atp Stoccolma 2024 | Sonego batte Huesler al secondo turno Ruud

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lorenzoaccede aldell’Atp 250 di, in Svezia. Il torinesein due set punto a punto il qualificato Marc André. 7-6(1) 7-5 il punteggio a favore del vincitore del 250 di Winston-Salem. Ed era proprio dal torneo americano (24 agosto) chenon vinceva. L’azzurro ha interrotto una serie di quattro sconfitte in fila e torna a sorridere dopo i ko con Paul (Us Open), Daniel (Chengdu), Mannarino (Pechino) e Shapovalov (Shanghai). Il numero 50 Atp ha dimostrato un’ottima condizione fisica ed è stato più freddo dello svizzero nei momenti decisivi del match: il tie-break del primo set e gli ultimi game del. Buona percentuale di prime in campo (64%), ma servirà qualcosa in più perre alla testa di serie numero 2 Casperpartirà sfavorito, ma non battuto.