Anticipazioni Uomini e Donne del 14/10/24: risvolti choc nel trono di Mario Cusitore! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le Anticipazioni del nostro collega Lorenzo Pugnaloni, la registrazione di oggi è stata di una singola puntata. Gemma Galgani è uscita con Fabio (l'uomo sceso per lei che ha vissuto per 40 anni in Canada): tra il nuovo cavaliere e la dama torinese tutto procede per il meglio, lei sembra davvero felice ed entusiasta di questa nuova frequentazione e i due ballano in studio (il 65enne ha un modo molto particolare di ballare, coinvolgendo anche Gemma). Mario Cusitore deciderà di chiudere entrambe le conoscenze, sia con Morena che con Margherita. Anche Barbara deciderà di chiudere la conoscenza con il cavaliere che era sceso per corteggiarla.

