Al via oggi il doposcuola Quattro pomeriggi dalle 14 alle 16

A Poppi prende il via il servizio di doposcuola "Porte aperte nel Parco", che si svolgerà nei locali della scuola secondaria di primo grado a Badia Prataglia a partire da lunedì 14 ottobre, per tutto l'anno scolastico, secondo il calendario inviato dalla scuola. Il progetto offre ai bambini l'opportunità di vivere un'esperienza di gruppo prevalentemente in spazi aperti, valorizzando l'importanza dell'attività motoria e favorendo lo sviluppo del senso civico ed ecologico attraverso il contatto diretto con la natura e le sue diversificate forme di vita. In particolare, il servizio affidato alla Cooperativa Oros sarà svolto Quattro pomeriggi a settimana nell'intervallo dalle ore 14.00 alle 16.20 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì).

