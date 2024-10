Bergamonews.it - Al via la rassegna “Metti un venerdì sera al Teatro Gavazzeni”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Seriate.18 ottobre prenderà il via la nona edizione di “unal”, lapromossa da JW Association in collaborazione con l’associazione Suonintorno e l’amministrazione comunale di Seriate, che vede appunto protagonista la JW Orchestra di Marco Gotti. Gli appuntamenti proseguiranno fino a marzo con proposte variegate dove ad alcuni programmi consolidati, si alterneranno ben tre nuove produzioni che debutteranno proprio all’interno di questa edizione.che, lo ricordiamo, nasce proprio dalla necessità di dare spazio alla musica orchestrale di stampo jazzistico, sempre più difficile da proporre e di conseguenza da ascoltare. Non é certamente questa la sede per ricercare le cause di questo fenomeno.