Al via la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Al via ladeldi. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Si parte il 19 ottobre con Music & Passion concorso a premi di cantoe strumentale della Summer & Winter Company. Attesa poi per il XXV Concorso diamatoriale con sei spettacoli in programma. Sarà la CompagniaPiccolo Palcoscenico di Pomezia (Rm) a portare in scena il 27 ottobre “Pentole senza coperchi” per la regia di Marco Fiorani. Si prosegue il 3 novembre con la CompagniaMicromega di Verona che porterà sul palco “Mi piazzo in banca e non se ne parla più” con adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Spazio poi il 10 novembre alla CompagniaUnicorno Vinci di Firenze che interpreterà “3° piano interno 4” con testo e regia di Matteo Dall’Olmo.