A.S.D. Taekwondo Avellino, ottobre carico di medaglie per i giovani atleti di Alfonso e Aniello Iuliano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un inizio ottobre da incorniciare quello dell’A.S.D Taekwondo Avellino impegnata, per due fine settimana consecutivi, in altrettante gare dall’elevato tasso tecnico.Nel weekend del 5 e 6 ottobre, il gruppo agonistico junior e senior cinture rosse e nere si è fatto valere all’interregionale Today.it - A.S.D. Taekwondo Avellino, ottobre carico di medaglie per i giovani atleti di Alfonso e Aniello Iuliano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un inizioda incorniciare quello dell’A.S.Dimpegnata, per due fine settimana consecutivi, in altrettante gare dall’elevato tasso tecnico.Nel weekend del 5 e 6, il gruppo agonistico junior e senior cinture rosse e nere si è fatto valere all’interregionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A.S.D. Taekwondo Avellino, ottobre carico di medaglie per i giovani atleti di Alfonso e Aniello Iuliano - Un inizio ottobre da incorniciare quello dell’A.S.D Taekwondo Avellino impegnata, per due fine settimana consecutivi, in altrettante gare dall’elevato tasso tecnico. Nel weekend del 5 e 6 ottobre, il ... (today.it)

Taekwondo: successo della New Marzial Mesagne al Grand Prix in Serbia - Il sodalizio diretto dal maestro Baglivo qualifica tre atleti al Gran Prix final in programma in Romania dal 13 al 15 dicembre ... (today.it)

Prestazioni stellari degli atleti reggini dell’Academy Sport Center al Kim e Liù del Sud 2024 - Il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 ha visto lo svolgersi del prestigioso torneo di Taekwondo “Kim e Liù del Sud” al Palaflorio di Bari, dove gli atleti in nero dell’Academy Sport Center hanno saputo ... (reggiotv.it)