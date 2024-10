Sport.quotidiano.net - 4 Torri comincia col botto. Vittoria in tre set a Padova

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) valsugana volley 0 4volley 3 Parziali: 13-25, 17-25, 20-25 VALSUGANA VOLLEY: Barbieri 3, Fagiuoli 2, Tolin 14, Pinato, Salmaso, Pasinato, Signori 3, Veronese, Finke 3, Maniero (L), Rossignoli 2. Non entrati: Martinello, Martignon, Peghin (L). All. De Nigris 4VOLLEY: Aprile 6, Grazzi 9, Pavani 6, Cherin 9, Schincaglia 4, Rossatti 13, Poli (L), Morelli. Non entrati: Zanni, Soriali (L), Dosi, Rossetti, Galliani, Sulmona. All Vanini Buona la prima per la 4Volley, che inizia il campionato di serie B imponendosi nettamente sul campo di Valsugana Volley. Adi fatto non c’è partita, con la squadra di Fortunati – assente a causa di un’indisposizione e sostituito per l’occasione dal vice Vanini – che indirizza la partita con un primo set a senso unico e poi gestisce senza problemi i successivi parziali per uno 0-3 che non ammette repliche.