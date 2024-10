Un laboratorio gratuito su stress, cybersecurity e disconnessione (Di domenica 13 ottobre 2024) Porcari (Lucca), 13 ottobre 2024 – Tecnostress, cybersecurity, cyberbullismo, diritto alla disconnessione. “C’era una volta il web. E vissero connessi e contenti”, è il laboratorio gratuito e aperto a tutti che sabato 19 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà nella sala convegni della Fondazione Giuseppe Lazzareschi a Porcari. Lo organizza il progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica, che raccoglie 9 aziende (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, RotorkFluid Systems, Sampi e Toscotec), con il supporto di Confindustria Toscana Nord. La formatrice Stefania Fierli, master in HR, autrice del volume “Scopri i tuoi talenti (FrancoAngeli)“, approfondirà il tema dell’impatto del web sulle nostre vite, private, familiari, sociali e pubbliche attraverso giochi, esperienze e attività. Lanazione.it - Un laboratorio gratuito su stress, cybersecurity e disconnessione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Porcari (Lucca), 13 ottobre 2024 – Tecno, cyberbullismo, diritto alla. “C’era una volta il web. E vissero connessi e contenti”, è ile aperto a tutti che sabato 19 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà nella sala convegni della Fondazione Giuseppe Lazzareschi a Porcari. Lo organizza il progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica, che raccoglie 9 aziende (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, RotorkFluid Systems, Sampi e Toscotec), con il supporto di Confindustria Toscana Nord. La formatrice Stefania Fierli, master in HR, autrice del volume “Scopri i tuoi talenti (FrancoAngeli)“, approfondirà il tema dell’impatto del web sulle nostre vite, private, familiari, sociali e pubbliche attraverso giochi, esperienze e attività.

