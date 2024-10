Tu si que vales 2024: Rudy Zerbi e Maria De Filippi interpretano i Ricchi e Poveri | Video Witty Tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Ormai lo sanno tutti. C’è grande amore per il lip-synk o playback a Tu si que vales. Ecco perché le nuove esibizioni a Tu si que vales 2024 con Rudy Zerbi e Maria De Filippi nei panni dei Ricchi e Poveri non risultano strane, ma comunque divertenti. Una De Filippi inedita, infatti, ha imitato alla perfezione la “brunetta” del duo. Poi? Bravissimo Gerry Scotti nei panni d Zucchero, Luciana Littizzetto in quelli di Annalisa, ma divertentissima anche Sabrina Ferilli in quelli di uno strampalato Michael Jackson. Ecco il Video Witty Tv Superguidatv.it - Tu si que vales 2024: Rudy Zerbi e Maria De Filippi interpretano i Ricchi e Poveri | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ormai lo sanno tutti. C’è grande amore per il lip-synk o playback a Tu si que. Ecco perché le nuove esibizioni a Tu si queconDenei panni deinon risultano strane, ma comunque divertenti. Una Deinedita, infatti, ha imitato alla perfezione la “brunetta” del duo. Poi? Bravissimo Gerry Scotti nei panni d Zucchero, Luciana Littizzetto in quelli di Annalisa, ma divertentissima anche Sabrina Ferilli in quelli di uno strampalato Michael Jackson. Ecco ilTv

