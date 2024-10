Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, trame dal 14/10 al 18/10: Eleni e Leander si riavvicinano

(Di domenica 13 ottobre 2024)d'focalizzerà l'attenzione su, come si evince dalledella soap opera di Rete 4 dal 14 al 18 ottobre 2024. Il giovane medico, intanto, soccorrerà i clienti del Fürstenhof rimasti intossicati a causa di alcuni cioccolatini avariati e prenderà consapevolezza di quanto ami il proprio lavoro. Purtroppo, però,riceverà una lettera del tribunale e ricadrà nello sconforto., invece, apprenderà che Alexandra ha tradito Christoph con Markus e non saprà se dirlo a suo padre, mentre Greta sarà sempre più innamorata di Noah, ma avrà paura che il suo legame con lui possa compromettere il suo lavoro. Successivamente, Werner soffrirà per la partenza di André e anche Erik rivelerà ad Yvonne che sente la mancanza di Florian. Quest'ultimo, però, inaspettatamente, si presenterà al Fürstenhof.