Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 13 ottobre 2024) oggi domenica 13 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. A Barcellona andrà in scena la seconda giornata della America’s Cup tra Team New Zealand e INEOS Britannia, mentre gli appassionati di motori potranno divertirsi con la Superbike a Estoril. Da seguire la Maratona di Chicago, la finale del WTA 1000 di Wuhan, il Grand Slam di judo ad Abu Dhabi e la consueta abbuffata dei campionati nazionali di volley, basket, calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi domenica 13 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming. CALENDARIO Sport IN TV oggi domenica 13 ottobre 07.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi (diretta streaming su Judo Tv; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00) 07. Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)13ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. A Barcellona andrà in scena la seconda giornata della America’s Cup tra Team New Zealand e INEOS Britannia, mentre gli appassionati di motori potranno divertirsi con la Superbike a Estoril. Da seguire la Maratona di Chicago, la finale del WTA 1000 di Wuhan, il Grand Slam di judo ad Abu Dhabi e la consueta abbuffata dei campionati nazionali di volley, basket, calcio. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in13, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV1307.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi (direttasu Judo Tv; direttasu Discovery+ dalle ore 15.00) 07.

