Sinner batte Djokovic, quanto guadagna a Shanghai (Di domenica 13 ottobre 2024) Per il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, si tratta del settimo titolo dell'anno Jannik Sinner trionfa a Shanghai: oggi con il successo contro Novak Djokovic in finale arriva settimo titolo dell'anno per il numero 1 del mondo che, dettaglio non trascurabile, mette in cassaforte un super premio da 1,09 milioni di dollari.

Shanghai - Sinner batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione - Così Jannik Sinner dopo il trionfo in due set nella finale del torneo di Shanghai su Djokovic. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide. Nole è una leggenda del nostro sport, è duro giocare contro di lui". In un'ora e trenta minuti, il tennista italiano si aggiudica la finale con il punteggio di 7-6 e 6-3.

Sinner-Djokovic oggi - finale Atp Shanghai : quando giocano - orario e dove vederla in tv - L'ultimo confronto diretto risale alla semifinale dell'Australian Open. 30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. Il numero 1 del mondo va a caccia del settimo successo del 2024 e del 17esimo totale.

Sinner batte Djokovic e conquista il torneo di Shanghai - Il match si è svolto allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City. Jannik Sinner ha vinto il torneo di Shanghai battendo il serbo Novak Djokovic nella finale dell'ATP Masters 1000 cinese, penultimo appuntamento della stagione per i tornei di questa categoria.