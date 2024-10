Shaila Gatta sotto accusa: la dura critica dell’ex autore del Grande Fratello (Di domenica 13 ottobre 2024) "Shaila Gatta nel mirino: 'ballerebbe contro chiunque", la dura accusa dell'ex autore del Grande Fratello. L'articolo Shaila Gatta sotto accusa: la dura critica dell’ex autore del Grande Fratello proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Shaila Gatta sotto accusa: la dura critica dell’ex autore del Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) "nel mirino: 'ballerebbe contro chiunque", ladell'exdel. L'articolo: ladelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Shaila Gatta accusata al GF - il suo ex : “Mi ha tradito con uomini di tutte le età” - Ultimamente, però, nella sua vita ci sono stati dei cambiamenti importanti che lo hanno portato a cambiare anche il suo orientamento sessuale. Nel dettaglio, l’uomo ha ammesso che attualmente ha un compagno. In queste ore, però, Alessandro Rizzo ha deciso di rilasciare una nuova intervista ai microfoni di Radio Radio, in cui ha fatto delle confessioni spiazzanti. (Tutto.tv)

Vladimir Luxuria contro Beatrice Luzzi per l’accusa a Shaila Gatta al GF : “Maschilismo raccapricciante” - Sulla vicenda sono intervenute Vladimir Luxuria, Stefania Orlando e Myrta Merlino. L'opinionista aveva accusato l'ex velina di provocare gli uomini della Casa del Grande Fratello. Continua a leggere . Nella puntata di mercoledì 25 settembre di Pomeriggio Cinque, si è commentato lo scontro tra Shaila Gatta e Beatrice Luzzi. (Fanpage.it)

Grande fratello 2024 - Beatrice Luzzi sotto accusa per la grave insinuazione su Shaila Gatta : il web si divide - Va bene essere artisti e va bene essere liberi, ma un po’ di rispetto e di pudore in più non guasterebbe“. Ma la concorrente sexy e tutta muscoli proprio non ci sta al j’accuse, e mette a tacere la co conduttrice minacciando di sottrarle la poltrona del nuovo ruolo al GF: “Sono single dopo tanti anni, sono libera”. (Anticipazionitv.it)