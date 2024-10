Secoloditalia.it - Scoperti cinque Hezbollah con passaporto italiano: la clamorosa rivelazione del ministro Tajani

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’allarme lo ha lanciato il titolare della Farnesina: “Abbiamo scopertoche erano riusciti ad avere il. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. Il vicepresidente del Consiglio edegli Esteri, Antonio, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a Perugia, ha voluto fare un esempio molto illuminante su come la concessione della cittadinanza italiana sia una questione da trattare con molta prudenza, soprattutto rispetto agli scenari internazionali. Forza Italia, i passaporti aglie la proposta di legge sulla cittadinanza “La nostra proposta su Ius Italiae è una proposta legata a un principio: la serietà e la reale volontà di essere cittadino”, ha sottolineatoaggiungendo: “Ma tante persone non vogliono essere italiane”.