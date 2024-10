Sangue e violenza in Montagnola, spedizione punitiva a colpi di machete (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – Ancora Sangue in Montagnola a Bologna. Ieri sera, erano circa le 21,30, due giovani egiziani sono stati aggrediti - non è chiaro se in una rissa o in una “spedizione punitiva” - da un gruppo di nordafricani, che li hanno feriti utilizzando una grossa lama, probabilmente un machete. Al più grave, colpito all’altezza del polso, è stata quasi amputata la mano: è stato ricoverato al Maggiore, trasportato d’urgenza; l’altro è stato ferito a un dito e medicato sul posto dai sanitari del 118. Caos e tensioni in via Mascarella. Cercano di controllare due pusher. Poliziotti accerchiati da 50 persone Nel parco è intervenuta la polizia, con il personale delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica, per avviare indagini rilievi. Sono stati ascoltati i testimoni, diverse persone che ieri sera si trovavano nel parco del centro. Ilrestodelcarlino.it - Sangue e violenza in Montagnola, spedizione punitiva a colpi di machete Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – Ancoraina Bologna. Ieri sera, erano circa le 21,30, due giovani egiziani sono stati aggrediti - non è chiaro se in una rissa o in una “” - da un gruppo di nordafricani, che li hanno feriti utilizzando una grossa lama, probabilmente un. Al più grave,to all’altezza del polso, è stata quasi amputata la mano: è stato ricoverato al Maggiore, trasportato d’urgenza; l’altro è stato ferito a un dito e medicato sul posto dai sanitari del 118. Caos e tensioni in via Mascarella. Cercano di controllare due pusher. Poliziotti accerchiati da 50 persone Nel parco è intervenuta la polizia, con il personale delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica, per avviare indagini rilievi. Sono stati ascoltati i testimoni, diverse persone che ieri sera si trovavano nel parco del centro.

