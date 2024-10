Rossi: "L'Inter è la più forte" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Nuovo Quotidiano di Puglia ha Intervistato Delio Rossi sul tema della lotta scudetto. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina ha risposto così:Per la lotta scudetto, dico Napoli, Juve e Inter. Ilnerazzurro.it - Rossi: "L'Inter è la più forte" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Nuovo Quotidiano di Puglia havistato Deliosul tema della lotta scudetto. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina ha risposto così:Per la lotta scudetto, dico Napoli, Juve e

Roma-Inter : prosegue contestazione tifosi giallorossi - Curva Sud vuota per i primi 15? - . Poiché questo non sta avvenendo, si invitano i Romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta. Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun Romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”. (Sportface.it)

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : stasera torna l’Italia. Roma-Inter - l’annuncio dei tifosi giallorossi - 13:10 14 Ottobre Milan-Gabbia, rinnovo al traguardo: la conferma dell'agente | CM. Le notizie in diretta più importanti di oggi, lunedì 14 ottobre: oggi la partita della Nazionale al match contro Israele La Nazionale si prepara alla sfida ... (Calciomercato.it)

Rossi : “Per la lotta Scudetto - dico Napoli - Juve e Inter” - Rossi sulla situazione degli allenatori in massima serie: “Vedo tanti giovani sulla scena. Adesso si vive la quotidianità con un largo staff di collaboratori”. Era più facile allenare prima, quando magari guidavi Prima squadra e Primavera, e avevi vicino solo il secondo. È bravo chi ha una società brava ed ha accanto gente brava, vedi Inzaghi. (Terzotemponapoli.com)