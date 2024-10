Sport.quotidiano.net - Promozione. Boselli insacca due volte: Montecchio liquida il Luzzara

(Di domenica 13 ottobre 2024): Sodano, Blotta, Toma, Caselli, Rieti, Cani, Sane, Petrolini,(40’ st Mattioli), Manghi (11’ st Lusetti), Sarr. A disp. Liperoti, Iemmi, Bonacini, Rusu, Corbelli, Ametta, Boni. All. Ferretti.: Mazza, Ranieri, Bonaccio (25’ st Borelli), Faraci, Guarnieri (16’ st Rossi), Oliverio, Solci (25’ st Bartoli), Tinterri, Ennamli, Mazzocchi (32’ st Saccani), Kpalobi. A disp. Maini, Michelini, Meneghinello, Gozzi. All. Iotti. Arbitro: Antoni di Reggio Emilia. Reti: 4’ st rig.; 33’ st. Note: ammoniti Toma, Manghi e Bonaccio. Una doppietta di(foto) nella ripresa permette aldi aggiudicarsi l’anticipo col, riscattando la sconfitta con la Futura e salendo a quota 11 in classifica.