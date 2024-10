Ilrestodelcarlino.it - Pro Loco, sagre d’ottobre: oggi tocca alle ’zambudelle’

(Di domenica 13 ottobre 2024), domenica 13 ottobre, è in calendario, in piazza Ricasoli e nelle vie del borgo termale di Bagno di Romagna, organizzata dalla Pro, la seconda delle cinquedell’Ottobre bagnese, dopo quella d’esordio dei Tortelli sulla lastra, che ha visto un grande afflusso di persone. Nello stand gastronomico della centralissima piazza-salotto di Bagno,farà da leccornia principale lo Zambudello (o Sambudello, in gergo bagnese "Zambudelle"), insaccato composto di carne macinata di maiale, che viene chiamato anche "salsiccia matta". E anche per lo "Zambudelle", valgono le stesse considerazioni che vengono fatte anche per altri prodotti alimentari di origine suina. Come suol dirsi da sempre, niente va sprecato di questo animale, tutto deve servire, tantochè i più abili macellai hanno sempre ottenuto delizie gastronomiche dall’attenta "ripartitura" delle sue carni.