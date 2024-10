Pensioni Pa, arrivano gli incentivi per restare al lavoro (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Far crescere l’età pensionabile effettiva, che oggi è a 64,4 anni, senza aumentare quella legale, che è fissata a 67 anni. Sembra essere questo l’obiettivo del governo, come indicato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. 'Economia migliora. Politica prudente per sfida stock debito' Come fare per conquistarlo? Una delle vie per tenere questo risultato è fare restare in servizio nella Pubblica amministrazione i dipendenti che raggiungono i requisiti per il pensionamento d’ufficio. Le attuali regole, infatti, a differenza del settore privato, fanno sì che le Pubbliche amministrazioni facciano scattare la tagliola del pensionamento d’ufficio una volta raggiunti i 65 anni. Quotidiano.net - Pensioni Pa, arrivano gli incentivi per restare al lavoro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Far crescere l’età pensionabile effettiva, che oggi è a 64,4 anni, senza aumentare quella legale, che è fissata a 67 anni. Sembra essere questo l’obiettivo del governo, come indicato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. 'Economia migliora. Politica prudente per sfida stock debito' Come fare per conquistarlo? Una delle vie per tenere questo risultato è farein servizio nella Pubblica amministrazione i dipendenti che raggiungono i requisiti per il pensionamento d’ufficio. Le attuali regole, infatti, a differenza del settore privato, fanno sì che le Pubbliche amministrazioni facciano scattare la tagliola del pensionamento d’ufficio una volta raggiunti i 65 anni.

