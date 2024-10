Lapresse.it - Pedopornografia, polizia si infiltra su Telegram: tre arresti e 33 perquisizioni

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tre, 29 denunciati a piede libero e 33. È il bilancio dell’operazione di contrasto allaonline ‘La Croix’, nella quale in queste ore è impegnata ladi Stato in tutta Italia, con il coordinamento del ServizioPostale e per la Sicurezza Cibernetica. I 33 decreti di perquisizione sono stati delegati dalla Procura della Repubblica di Torino. All’esito delle attività investigative avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, da oltre sei mesi svolte anche in modalità sotto copertura, in stretto raccordo con la competente autorità giudiziaria, sono stati individuate numerose persone che diffondevano e pubblicizzavano materiale realizzato tramite lo sfruttamento di minori online.