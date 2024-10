Pedopornografia online, tre arresti e 33 perquisizioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre arresti, 29 denunciati a piede libero e 33 perquisizioni. È il bilancio dell’operazione ‘La Croix’ della polizia di Stato a contrasto della Pedopornografia online. All’esito delle attività investigative avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, da oltre sei mesi svolte anche in modalità sotto copertura, sono stati individuate numerose persone che diffondevano e pubblicizzavano materiale realizzato tramite lo sfruttamento di minori online. Gli indagati hanno diversa età, condizione lavorativa e provenienza: professionisti, operai, studenti. Tra gli arrestati, residenti nel Milanese, Cagliaritano e Beneventano, figurano un appartenente alle forze dell’ordine e un prelato. Lapresse.it - Pedopornografia online, tre arresti e 33 perquisizioni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre, 29 denunciati a piede libero e 33. È il bilancio dell’operazione ‘La Croix’ della polizia di Stato a contrasto della. All’esito delle attività investigative avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, da oltre sei mesi svolte anche in modalità sotto copertura, sono stati individuate numerose persone che diffondevano e pubblicizzavano materiale realizzato tramite lo sfruttamento di minori. Gli indagati hanno diversa età, condizione lavorativa e provenienza: professionisti, operai, studenti. Tra gli arrestati, residenti nel Milanese, Cagliaritano e Beneventano, figurano un appartenente alle forze dell’ordine e un prelato.

