Paolo Sorrentino: “Ho fatto film politici che si sono rivelati azzardi” (Di domenica 13 ottobre 2024) Paolo Sorrentino si racconta da Fabio Fazio, per parlare tra le suo film Parthenope. Nel corso dell'intervista anche un riferimento ai suoi film politici, che pare evidentemente riferita anche al recente riemergere della vicenda di LORO, che di fatto in Italia sembra essere sparito. Fanpage.it - Paolo Sorrentino: “Ho fatto film politici che si sono rivelati azzardi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)si racconta da Fabio Fazio, per parlare tra le suoParthenope. Nel corso dell'intervista anche un riferimento ai suoi, che pare evidentemente riferita anche al recente riemergere della vicenda di LORO, che diin Italia sembra essere sparito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal nuovo film di Paolo Sorrentino ai 50 anni di "Frankenstein Junior" : torna il Cinema a Palazzo Vecchio - Prenderà il via martedì 22 ottobre, con dieci giorni d’anticipo rispetto allo scorso anno, la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione. Torna così a Bagnacavallo, a poco più di un mese dalla chiusura dell’arena estiva, il “cinema della comunità” che proseguirà fino ad... (Ravennatoday.it)

Fellini - Sorrentino - la moda e quella Roma “santa e pu****a” : la prima campagna di Alessandro Michele per Valentino è un piccolo film - A prima vista infatti, i suoi sono look d’altri tempi e d’altri mondi, ma è quando si va a scomporli nei singoli pezzi che si trova l’oggetto del desiderio, tanti pezzi-chiave che facilmente si possono inserire e combinare nel guardaroba di ciascuno. “Roma è santa e pu**ana, madre e matrigna, governativa e anarchica, cosmopolita e provinciale. (Ilfattoquotidiano.it)

“Sparito” il film “Loro” di Sorrentino - ma non è il solo caso : “30 anni fa Fininvest tentò di bloccare il 1° libro-inchiesta su Berlusconi” - Il sostituto procuratore Tiziana Parenti, interrogando Flavio Di Lenardo (imprenditore editoriale) apprende di “spericolate manovre tentate da Silvio Berlusconi per bloccare la pubblicazione“. L’attore, in una recente puntata del podcast di Dario Moccia, ha denunciato che il lungometraggio, i cui diritti d’antenna sono stati comprati da Mediaset, “è stato acquistato da chi non ha interesse a ... (Ilfattoquotidiano.it)