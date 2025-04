Torino infortunio per Ricci | non gioca a Napoli

Napoli-Torino. Samuele Ricci si è fermato nel riscaldamento e non sarà titolare nella gara del Maradona. Per. Leggi su Calciomercato.com Stop a pochi minuti dal via di. Samuelesi è fermato nel riscaldamento e non sarà titolare nella gara del Maradona. Per.

Torino, parla Cairo: «Col Verona reazione di rabbia. Riscatto Elmas e futuro Ricci? Vi dico la mia» – VIDEO - Torino, Urbano Cairo interviene dinanzi ai giornalisti dopo il match col Verona, dalla partita al rinnovo di Elmas e il futuro di Ricci, la video intervista (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Non può dirsi soddisfatto il Torino per il pareggio ottenuto questo pomeriggio tra le mura amiche contro il Verona, non […] 🔗calcionews24.com

Torino, Cairo: "Proveremo a riscattare Elmas". E dribbla la domanda sul futuro di Ricci - Il Torino non va oltre l`1-1 in casa contro il Verona nella 31esima giornata di Serie A. I granata sbagliano un rigore con Che Adams e vanno... 🔗calciomercato.com

Torino, Cairo esulta: «Torino in Europa? Sognare è lecito, l’infortunio di Zapata ci è costato caro. Il rinnovo di Vanoli…» – VIDEO - Torino, Urbano Cairo esulta dopo la vittoria contro l’Empoli, ecco la video intervista al presidente granata, il filmato integrale (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). C’era anche Urbano Cairo tra i 21 mila spettatori presenti questa sera tra le mura del Grande Torino in occasione del match andato in scena tra i […] 🔗calcionews24.com

Torino, infortunio per Ricci: non gioca a Napoli - Stop a pochi minuti dal via di Napoli-Torino. Samuele Ricci si è fermato nel riscaldamento e non sarà titolare nella gara del Maradona. Per il centrocampista. 🔗calciomercato.com

FLASH | Napoli-Torino, infortunio per Ricci: cambia l’11 di Vanoli - Infortunio Ricci – Pessime notizie per il Torino a pochissimi minuti dal via della sfida col Napoli, valevole per la 34^ giornata di Serie A: nel corso del riscaldamento Ricci ha accusato un problema ... 🔗fantamaster.it

Torino, Ricci si ferma per infortunio: allarme in casa granata - 23 Aprile 2025 - 20:29 Nel Torino è uscito Ricci per infortunio. Saverio Fattori Non arrivano buone notizie per il Torino nonostante il due a zero sull’Udinese. Nel corso della ripresa, è uscito per i ... 🔗msn.com