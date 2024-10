Onu, 'gli attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra' (Di domenica 13 ottobre 2024) "Gli attacchi di Israele contro l'Unifil" in Libano "potrebbero essere dei crimini di guerra". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "Il personale dell'Unifil e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate - ha sottolineato -. Gli attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario. potrebbero essere un crimine di guerra". Quotidiano.net - Onu, 'gli attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Glidi Israele contro l'" in Libano "deidi". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "Il personale dell'e le sue strutture non dovrebbero maiattaccate - ha sottolineato -. Glicontro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario.un crimine di".

