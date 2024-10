Omicidio Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie: fermato 19enne (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato fermato ad Alessandria il presunto assassino di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Si tratta di un 19enne, fermato dalla polizia della città piemontese. Il ragazzo avrebbe aggredito la vittima per rubare un paio di cuffiette di poco valore. Nel corso delle perquisizioni sono state ritrovate le auricolari di Manuel che erano state buttate in un recipiente poco lontano dall’abitazione del 19enne. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto. Lapresse.it - Omicidio Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie: fermato 19enne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È statoad Alessandria il presunto assassino di, il 31ennea coltellate a, nel Milanese, nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Si tratta di undalla polizia della città piemontese. Il ragazzo avrebbe aggredito la vittima per rubare unditte di poco valore. Nel corso delle perquisizioni sono state ritrovate le auricolari diche erano state buttate in un recipiente poco lontano dall’abitazione del. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto.

