Milano studentessa 18enne violentata da un uomo che le aveva offerto ospitalità | arrestato

(Di domenica 13 ottobre 2024) Era arrivata aper un appuntamento che poi era saltato, ma è statadall’che le. In manette è finito un 36enne marocchino. La giovane, 18 anni,di Torino, venerdì sera alla fermata dell’autobus 80, per tornare verso il centro città viene avvicinata da uno sconosciuto. “Se hai bisogno di mangiare, di andare in bagno, posso ospitarti” le avrebbe detto come riporta Il Corriere della Sera. La giovane dice di no, poi si convince. Alle 2.30 la giovane chiama i soccorsi che arrivano all’estrema periferia ovest della città. Laviene portata al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, mentre gli agenti arrestano l’che ne ha abusato che precedenti per rapina impropria, resistenza, lesioni personali, danneggiamento e con regolare permesso di soggiorno in Italia.