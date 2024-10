Dailymilan.it - Milan, Zhegrova fa impazzire la Serie A: il merito è di Paulo Fonseca

(Di domenica 13 ottobre 2024), inizio straripante per l’esterno del Lille Edon: che ringrazia il suo mentoreTutta Europa comincia a parlare del kosovaro Edon. L’esterno del Lille sta continuando a macinare goal sia nel club che nella sua Nazionale, attirando l’attenzione delle grandi squadre europee. Su di lui piomba l’interesse anche di tre club diA. Uno di questi è la Juventus, che lo aveva già valutato per la scorsa estate prima dell’arrivo di Conceicao e Nico Gonzalez. Ma il classe 1999 piace molto anche ad Atalanta e Roma. La cosa curiosa, è che ildi questa crescita, come affermato anche dallo stesso calciatore, è dell’attuale tecnico rossonero, l’anno scorso al Lille:. Considerato dall’esterno il suo allenatore di riferimento.