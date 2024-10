Sport.quotidiano.net - Mezza maratona di Pisa, trionfo toscano con Meucci e Voliani

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – La XVIII edizione dellaHalf Marathon ha avuto un forte sapore, con il successo del campioneno Danielee della giovane livornese Margheritanella prova femminile. L’evento ha registrato un record di partecipanti e un’ampia affluenza di pubblico, comprendendo anche la «Top Ten» sui 10 chilometri in memoria della dottoressa Barbara Capovani. La manifestazione è iniziata con un toccante tributo a Pietro Pitoia, premiato per il suo coraggio dopo un doppio trapianto di rene e pancreas, avvenuto esattamente 18 anni fa, nello stesso anno della prima edizione della. Nonostante le difficoltà, Pietro non si è mai arreso e ha partecipato a quasi tutte le edizioni della gara, diventando un simbolo di determinazione e forza di volontà.