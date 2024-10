Medio Oriente, Schlein: “Da Netanyahu azioni criminali, va fermato” (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – “Dopo i violenti attacchi dei giorni scorsi alle postazioni Unifil, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione. Netanyahu va fermato, le sue azioni criminali non possono essere più tollerate”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. “Ma gli appelli alla de-escalation – afferma – restano vani se non proviamo a fare tutto ciò che è nella nostra disponibilità per fermare questa spirale di guerra. Il Governo sostenga la posizione già espressa da altri leader europei per fermare ogni esportazione di armi a Israele. Lopinionista.it - Medio Oriente, Schlein: “Da Netanyahu azioni criminali, va fermato” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – “Dopo i violenti attacchi dei giorni scorsi alle postUnifil, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione.va, le suenon possono essere più tollerate”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito Democratico, Elly. “Ma gli appelli alla de-escalation – afferma – restano vani se non proviamo a fare tutto ciò che è nella nostra disponibilità per fermare questa spirale di guerra. Il Governo sostenga la posizione già espressa da altri leader europei per fermare ogni esportazione di armi a Israele.

