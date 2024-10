Mattarella:sicurezza lavoro è priorità (Di domenica 13 ottobre 2024) 10.40 "Oggi è un giorno di riflessione,ricordo e di rinnovato impegno. La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica":Così il presidente Mattarella nel messaggio all'Anmil per la Giornata nazionale per le vittime del lavoro. "Ogni vita persa,ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite", "la sicurezza sul lavoro oltre che una prescrizione costituzionale è anzitutto questione di dignità umana","lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili", ha affermato. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 10.40 "Oggi è un giorno di riflessione,ricordo e di rinnovato impegno. Lasulè unapermanente per la Repubblica":Così il presidentenel messaggio all'Anmil per la Giornata nazionale per le vittime del. "Ogni vita persa,ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite", "lasuloltre che una prescrizione costituzionale è anzitutto questione di dignità umana","sono diritti inscindibili", ha affermato.

