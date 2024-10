Ilgiorno.it - Matrimoni in piazza come in un reality

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Mariella Esposito e Fabrizio Tarabella (nella foto) sono stati i primi monzesi a pronunciare il loro “sì“ all’ombra dell’Arengario, scambiandosi le promesse davanti all’assessore al welfare Egidio Riva. "È stato bellissimo – ha detto Mariella, raggiante nel suo abito bianco –, io sono monzese, quindi per me l’Arengario è casa, è il simbolo di Monza. Tante persone che non ci conoscono ci hanno fatto gli auguri, è segno che ci sono tanti monzesi di cuore. Abbiamo proprio sentito l’affetto della città attorno a noi". "È stato molto scenografico, interessante e coinvolgente", le fa eco Fabrizio. Mariella abita a Monza, nel quartiere San Rocco da una vita, mentre Fabrizio è monzese per amore. I due si sono conosciuti da colleghi. In ufficio è nato l’amore e vivono insieme da 36 anni.