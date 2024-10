Matilde Serao, la vita della giornalista e prima donna fondatrice e direttrice di un giornale diventa una serie Tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Pioniera del giornalismo e donna anticonformista, la vita di Matilde Serao diventa una serie tv: le due case di produzione Cross Productions e Salice Productions annunciano la preparazione della serie. Matilde Serao, la vita della giornalista diventa una serie tv Photo Credits: graphe.it edizioniprima fondatrice e direttrice di un giornale, anticonformista e pioniera del giornalismo, la vita straordinaria di Matilde Serao diventa una serie tv. La sua penna tagliente ha fotografato su carta la società culturale, sociale e politica della Bella Époque descrivendo i vizi degli strati più alti e dell’ élite del tempo ma, contemporaneamente, la miseria degli emarginati e degli strati popolari più bassi. Metropolitanmagazine.it - Matilde Serao, la vita della giornalista e prima donna fondatrice e direttrice di un giornale diventa una serie Tv Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pioniera del giornalismo eanticonformista, ladiunatv: le due case di produzione Cross Productions e Salice Productions annunciano la preparazione, launatv Photo Credits: graphe.it edizionidi un, anticonformista e pioniera del giornalismo, lastraordinaria diunatv. La sua penna tagliente ha fotografato su carta la società culturale, sociale e politicaBella Époque descrivendo i vizi degli strati più alti e dell’ élite del tempo ma, contemporaneamente, la miseria degli emarginati e degli strati popolari più bassi.

Matilde Serao - la vita della giornalista prima donna fondatrice e direttrice di un giornale diventa una serie Tv - Racconteremo anche come riuscì ad assicurare alla sua scuderia le firme più illustri dell’epoca, tra cui Gabriele D’Annunzio”. Dichiarazioni delle produttrici Cosetta Lagani e Maddalena Rinaldo Cosetta Lagani, fondatrice e produttrice di Salice Production, ha dichiarato – come riporta il sito ufficiale Associazione Produttori Audiovisivi – a riguardo: “La serie sarà un dramedy coming of ... (Metropolitanmagazine.it)

Matilde Serao - la vita della scrittrice e giornalista diventa una serie tv - Vissuta nella Napoli della Bella Époque a cavallo tra '800 e '900, Matilde Serao è stata una donna fuori dal suo tempo eppure capace di raccontarlo meglio di chiunque altro, la prima giornalista di potere