Manuel Mastrapasqua, rapinato e ucciso da un 19enne per un paio di cuffie (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 31enne è stato ucciso a Rozzano, alle porte di Milano, da un 19enne che voleva rapinarlo e lo ha accoltellato A uccidere Manuel Mastrapasqua sarebbe stato un 19enne fermato con l'accusa di omicidio a scopo di rapina. Tutto per una cuffia da 20 euro. Così è morto il 31enne accoltellato nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. I carabinieri, grazie alle telecamere, avevano individuato il 19enne he si vedeva camminare con un coltello. Poi si è avvicinato a Manuel e gli avrebbe detto «dammi qualcosa». Ma al suo rifiuto gli ha sferrato un colpo dritto al petto. Manuel è morto dopo i soccorsi, in ospedale. Poi ha preso un treno per Alessandria. In stazione è stato fermato da agenti della Polfer che lo hanno controllato. Superati i controlli, forse colto dal rimorso, è tornato dai poliziotti dicendo «ho combinato un casino a Rozzano».

