Ilrestodelcarlino.it - "Li chiudiamo in un box dentro l’aula"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Al liceo scientifico Augusto Righi, la scuola superiore più popolosa della città, il cellulare degli studenti finisce nel box ermeticamente chiuso a chiave. Dirigente Lorenza Prati, che atteggiamento ha assunto l’istituto nei confronti del cellulare degli studenti a scuola? "Dallo scorso anno abbiamo approvato un regolamento che prevede che i ragazzi consegnino il cellulare appena arrivano in classe e lo riprendano all’uscita". Con quali modalità avviene il ritiro? "Abbiamo dotato ogni aula di appositi box con chiave, in cui riporre i dispositivi". Quali ragioni stanno alla base del provvedimento? "Secondo il collegio docenti del Righi, troppo spesso il cellulare diventava per gli studenti fonte di distrazione e limitava i momenti di socializzazione tra di essi".