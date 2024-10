Temporeale.info - Latina / Operazione “Alto Impatto”: controlli a veicoli e persone, segnalato un 39enne

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di domenica 13 ottobre 2024)– Nella serata del 10 ottobre, in esito al servizio straordinario di controllo del territorio in coordinamento con locale Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza, i Carabinieri del Comando Provinciale disegnalavano alla locale prefettura un, poiché trovato in possesso di grammi 10,57 di marijuana, dichiarata per uso personale. In L'articolo”:unTemporeale Quotidiano.