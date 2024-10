Lancio di bottiglie contro gli animalisti al Palio dell’Oca di Lacchiarella (Di domenica 13 ottobre 2024) Lacchiarella (Milano), 13 ottobre 2024 – Protesta, nel pomeriggio di oggi, del movimento Centopercentoanimalisti al tradizionale Palio dell'Oca di Lacchiarella, hinterland sud di Milano. Un presidio di attivisti ha contestato la manifestazione che si è tenuta dalle 15 alle 18, un evento tradizionale, e storico, che si tiene tutti gli anni in autunno nel paese di novemila abitanti. Una trentina di presenti – ha spiegato la Questura del capoluogo lombardo – ha reagito lanciando verso gli animalisti alcune bottiglie di vetro. Nessuno però è stato né colpito, né ferito, grazie alla presenza della forza pubblica che ha impedito ogni contatto. Ilgiorno.it - Lancio di bottiglie contro gli animalisti al Palio dell’Oca di Lacchiarella Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Milano), 13 ottobre 2024 – Protesta, nel pomeriggio di oggi, del movimento Centopercentoal tradizionaledell'Oca di, hinterland sud di Milano. Un presidio di attivisti ha contestato la manifestazione che si è tenuta dalle 15 alle 18, un evento tradizionale, e storico, che si tiene tutti gli anni in autunno nel paese di novemila abitanti. Una trentina di presenti – ha spiegato la Questura del capoluogo lombardo – ha reagito lanciando verso glialcunedi vetro. Nessuno però è stato né colpito, né ferito, grazie alla presenza della forza pubblica che ha impedito ogni contatto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Olimpia Milano-Parigi 63-71 - Eurolega basket in DIRETTA : l’attacco di Messina perde slancio - parigini di nuovo sul +8 a 5? - 56 Inizia il secondo quarto, primo possesso per Parigi. 9-7 Lacrima di Shorts di mano sinistra. 43-49 Fallo ingenuo di Leday, Milano sbanda. 15-10 Circolazione CELESTIALE per Milano, tripla di Ricci con i piedi a posto! 12-10 1/2 per Hayes. 52-55 Shields va contro tutti, sbaglia ma c’è la correzione di Diop: -3! Si accende il Forum! 50-55 Ricci rientra e si sente subito: fallo in attacco ... (Oasport.it)

The Perfect Match : un evento imperdibile nel cuore di Milano per il lancio della nuova Linea di Detersivi Idrocaps™ - . Questa nuova gamma si distingue per la praticità e l'efficacia che caratterizzano il detersivo in capsule, potendo far affidamento. Omino Bianco, simbolo di qualità e affidabilità nel settore della cura del bucato, è entusiasta di annunciare il lancio della sua nuova linea di Detersivi Idrocaps™. (Milanotoday.it)

Festival Trento - Malagò : “Concentrati su Milano-Cortina - bilancio Parigi positivo” - In più sono arrivati venti quarti posti”. Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha speso alcune parole sul palco del Teatro Sociale: “Siamo già totalmente proiettati verso Milano-Cortina 2026, saremo protagonisti e ci stiamo impegnando per recuperare i lavori di costruzione degli impianti. (Sportface.it)