Calciomercato.it - Juventus, il mercato non è finito: sul piatto altri 80 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Laè pronta a mettere sul80di: maxi-investimento per i bianconeri Tra passato e futuro, lainveste sul. In estate molti innesti per Thiago Motta, ma occhio anche alla prossima estate. Cristiano Giuntoli (LaPresse) -Calcio.itAllaserviranno oltre 80diper riscattare i giocatori arrivati in prestito nel corso della sessione estiva di calcio. Ci sono situazioni come quelle di Nico Gonzalez e Michele Di Gregorio, arrivati in bianconero in prestito ma con obbligo di riscatto. L’argentino è stato pagato 8, ma ne serviranno25 per riscattarlo. Il portiere ex Monza, invece, è stato pagato 4,5con il riscatto fissato a 13 e mezzo.