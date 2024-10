Inter-news.it - Inter, attenta alla Juventus: possibile affondo per David – CdS

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’deve vedersi dconcorrenza dellaper l’ingaggio di Jonathannella prossima sessione estiva di calciomercato. Questa la situazione. IL PUNTO – L’ha inserito nel suo taccuino per la prossima stagione il calciatore francese Jonathan, essendo quest’ultimo non intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Lille. La scadenza nel 2025 fa gola a tanti top club, consci del fatto che arrivare al centravanti transalpino sarebbe un colpo di primo piano a maggior ragione se nel contesto di un mancato esborso per il suo cartellino. L’, quindi, sa che i tentativi per ingaggiare il classe 2000 dovranno essere ben congegnati per evitare di ricevere una sorpresa negativa.