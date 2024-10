Lettera43.it - Il bancario Coviello che spiava i conti di politici e vip si difende: «Ho già dimenticato tutto»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Vincenzo, l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo che ha agito indisturbato per circa un anno e mezzo, spiando dalla sua scrivania icorrenti e le carte di credito di oltre 3 mila persone in tutta Italia , nella memoria difensiva prima del licenziamento – pubblicata da La Stampa – ha spiegato di essersi rivolto a uno psicologo per regolare questa «compulsività». E di aver anche assunto farmaci. «I dati non sono stati né trasferiti né salvati e non sono nella maniera più assoluta tra i miei ricordi», ha inoltre aggiunto. Giorgia Meloni (Getty Images).ha effettuato 7 mila accessi abusivi: «Guardavo per poco tempo» «Guardavo per poco tempo», si è giustificato poi. Cinque i minuti trascorsi ad esempio nell’account di Giorgia Meloni.