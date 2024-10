Guardiola: “Messi il più forte di sempre. Non manco di rispetto a Maradona e Pelè ma…” (Di domenica 13 ottobre 2024) A Che Tempo Che Fa sul Nove, Pep Guardiola ha parlato di diversi temi di attualità e non solo: "Messi è il più forte di tutti i tempi" Golssip.it - Guardiola: “Messi il più forte di sempre. Non manco di rispetto a Maradona e Pelè ma…” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A Che Tempo Che Fa sul Nove, Pepha parlato di diversi temi di attualità e non solo: "è il piùdi tutti i tempi"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guardiola : "Baggio era il più forte - nonostante avesse un ginocchio come una lavatrice" - Pep Guardiola è tornato in Italia. No, non per sedersi su una panchina della Serie A – almeno per ora – ma per presenziare a `Che... (Calciomercato.com)

Guardiola : «Inter squadra forte - può vincere! De Bruyne? Concorrenza» - Colpito dalla sua capacità? Penso che sarebbe bellissimo, ma credo anche che migliorerà sempre di più con l’aumentare del numero di partite giocate. Il tecnico ha parlato insieme a Rodri. Grande acquisto per loro Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ... (Inter-news.it)