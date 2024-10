Francesco Gilioli, il capo gabinetto del Mic rimosso da Giuli. Il caso Boccia e la presunta «fuga di notizie» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Si comunica che, essendo venuto a mancare il rapporto fiduciario, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha revocato l?incarico di capo di gabinetto al Consigliere Ilmattino.it - Francesco Gilioli, il capo gabinetto del Mic rimosso da Giuli. Il caso Boccia e la presunta «fuga di notizie» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Si comunica che, essendo venuto a mancare il rapporto fiduciario, il ministro della Cultura Alessandroha revocato l?incarico didial Consigliere

Un ministero senza pace. Giuli caccia il capo gabinetto. Ma sul sostituto è polemica - Una formalità gelida che dimostra il malumore del nuovo inquilino del Collegio romano, ma anche il primo, netto atto di discontinuità rispetto alla passata gestione. L’interessato si dimise dopo un video delle Iene che accusava l’associazione. Come nuovo capo di gabinetto il ministro vuole portare dal Maxxi Francesco Spano, avvocato pisano, classe 1977, esperto di dialogo interculturale e ... (Quotidiano.net)

Giuli caccia il capo di gabinetto di Sangiuliano e lo rimpiazza con l’ex capo dell’Ufficio antidiscriminazioni inviso alla destra - “Per quanto riguarda possibili reati, la vicenda si è risolta in suo favore. Gli accertamenti successivi della Corte dei Conti certificarono che non vi fu alcun illecito da parte di Unar nell’uso dei finanziamenti pubblici poiché i bandi erano puliti. Le Iene raccontarono che Spano era iscritto Anddos e che in alcuni circoli associati si svolgevano serate a sfondo sessuale, anche a pagamento. (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Sangiuliano Boccia - rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura - E pare sia stato proprio Gilioli a esprimere dubbi sul curriculum di Boccia e sul rischio di conflitti d’interesse legati alle sue precedenti esperienze. Il ministro rivela a un membro della maggioranza di aver appreso di “fatti molto gravi”. Tuttavia, Spano è un estraneo al potere meloniano: ex allievo di Giuliano Amato, è stato alla guida dell’Ufficio nazionale antidiscriminazione (Unar) sotto ... (Thesocialpost.it)