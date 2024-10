Ex Juventus ed Inter, Felipe Melo annuncia il ritiro: "Farò l'allenatore ma prima ho un ultimo obiettivo" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il suo contratto col Fluminense scade il prossimo 31 dicembre, ma all`età di 41 anni – e proiettato verso i 42 – Felipe Melo si Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il suo contratto col Fluminense scade il prossimo 31 dicembre, ma all`età di 41 anni – e proiettato verso i 42 –si

