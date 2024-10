Ilrestodelcarlino.it - Ecco il ’Nucleo ecologico poggese’. Se i cittadini di Poggio di Bretta diventano operatori ecologici:: "Così puliamo le nostre strade"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Massimo Tomassetti è uno dei membri del gruppo divolontari, residenti nella frazionedi. Lo abbiamo intervistato, per saperne di più sul. Quando e come è nato il? "È nato nel 2023 su iniziativa spontanea di quattro residenti della frazione didi, accomunati da uno spiccato senso civico e dal disagio provato nel constatare l’aumento giornaliero di rifiuti abbandonati lungo il bordo della strada provinciale ’Ripaberardese’, che collega la frazione didialla Salaria. In maniera goliardica, abbiamo attrezzato un carrello di fortuna per il trasporto degli attrezzi da lavoro con un cartello ’raccolta oggetti smarriti’ e, partendo dal bivio con la Salaria, siamo risaliti fino al paese, cercando di raccogliere quanti più rifiuti possibili.