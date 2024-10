Lanazione.it - Due escursionisti si perdono nel bosco, doppio intervento dei vigili del fuoco

(Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 –deideldi Firenze per salvarein difficoltà. Il primo è avvenuto intorno alle 13:30 per il recupero di una persona illesa ma disorientata, nel comune di Capraia e Limite in a sud di Alberone in Via di San Martino. L’uomo è stato raggiunto daidele consegnato ai familiari per il rientro a casa. Alle ore 14:50 ideldel comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono invece intervenuti nel comune di Borgo San Lorenzo in Via Faentina, località Faltona, per il soccorso ad un uomo che aveva perso l'orientamento nel. La sala operativa ha localizzato il disperso ed ha inviato la squadra di terra per il recupero.